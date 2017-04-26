Мост Влюбленных подновят до Дня города

В Тюмени оставшиеся работы по капитальному ремонту пешеходного моста через Туру намерены закончить в этот весенне-летний период.

"Хотим завершить их до Дня города. Часть намеченного уже выполнена — по замене всех лестничных маршей. Еще сделаем иллюминацию и освещение, освежим краску", — рассказал замглавы городской администрации Максим Афанасьев.

Напомним, ремонт моста Влюбленных рассчитывали закончить еще осенью, но строителям помешала неблагоприятная погода.