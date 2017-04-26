Мост Влюбленных подновят до Дня города

11:17 26 апреля 2017
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В Тюмени оставшиеся работы по капитальному ремонту пешеходного моста через Туру намерены закончить в этот весенне-летний период.

"Хотим завершить их до Дня города. Часть намеченного уже выполнена — по замене всех лестничных маршей. Еще сделаем иллюминацию и освещение, освежим краску", — рассказал замглавы городской администрации Максим Афанасьев.

Напомним, ремонт моста Влюбленных рассчитывали закончить еще осенью, но строителям помешала неблагоприятная погода

Теги: ремонт , мост
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