Тюмень за день: 24 апреля

18:15 24 апреля 2017
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newsprom.ru
| Фото: newsprom.ru

В Тюмени разыскивают водителя, сбившего 10-летнего мальчика

В областном центре в воскресенье, 23 апреля, неустановленный автомобиль сбил ребенка на улице 50 лет Октября. Авария произошла у дома № 57А в половине пятого дня. Водитель с места происшествия скрылся.

Тюменской полицейской собаке вручили премию общественного признания

В Тюмени премию "Спасибо за службу" вручили давнему работнику центра кинологической службы регионального УМВД. На счету у трудящейся там уже шесть лет немецкой овчарки Кимы одиннадцать раскрытых преступлений.

В Тюмени теплосети нагреются до максимума — горожан просят быть осторожными

Во вторник, 25 апреля, в областном центре пройдут испытания тепловых сетей. Температуру сетевой воды доведут до 130–150°С в контуре теплоснабжения тюменской ТЭЦ-1: в Центральном и Ленинском районе и районе Затюменки. 

Медики расскажут о профилактике клещевого энцефалита

Задать вопросы, касающиеся профилактики клещевого энцефалита, жители Тюменской области смогут с 1 по 15 мая.

Тюменка установила мировой рекорд в спортивном скалолазании

Этап Кубка мира по скалолазанию в дисциплине скорость завершился вчера в китайском Чунцине.

Теги: Тюмень за день
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