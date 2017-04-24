Тюмень за день: 24 апреля

В Тюмени разыскивают водителя, сбившего 10-летнего мальчика

В областном центре в воскресенье, 23 апреля, неустановленный автомобиль сбил ребенка на улице 50 лет Октября. Авария произошла у дома № 57А в половине пятого дня. Водитель с места происшествия скрылся.

Тюменской полицейской собаке вручили премию общественного признания

В Тюмени премию "Спасибо за службу" вручили давнему работнику центра кинологической службы регионального УМВД. На счету у трудящейся там уже шесть лет немецкой овчарки Кимы одиннадцать раскрытых преступлений.

В Тюмени теплосети нагреются до максимума — горожан просят быть осторожными

Во вторник, 25 апреля, в областном центре пройдут испытания тепловых сетей. Температуру сетевой воды доведут до 130–150°С в контуре теплоснабжения тюменской ТЭЦ-1: в Центральном и Ленинском районе и районе Затюменки.

Медики расскажут о профилактике клещевого энцефалита

Задать вопросы, касающиеся профилактики клещевого энцефалита, жители Тюменской области смогут с 1 по 15 мая.

Тюменка установила мировой рекорд в спортивном скалолазании

Этап Кубка мира по скалолазанию в дисциплине скорость завершился вчера в китайском Чунцине.