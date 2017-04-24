На этой неделе в Тюмени потеплеет до плюс 19

Виртуальные синоптики обещают тюменцам теплую неделю почти без осадков. Сегодня, 24 апреля, температура воздуха достигнет 18 градусов тепла, пройдет дождь.
Вторник обещает быть ясным, термометры покажут до плюс 16. В среду немного похолодает — до плюс 10, без осадков. Пятница, согласно предварительному прогнозу, будет солнечной и теплой — до 19 градусов тепла.
В выходные будет пасмурно, температура воздуха составит плюс 15–17 градусов, в ночь на воскресенье возможен дождь.
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