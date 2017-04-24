На этой неделе в Тюмени потеплеет до плюс 19

09:00 24 апреля 2017
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horoscope.t30p.ru

Виртуальные синоптики обещают тюменцам теплую неделю почти без осадков. Сегодня, 24 апреля, температура воздуха достигнет 18 градусов тепла, пройдет дождь.

Вторник обещает быть ясным, термометры покажут до плюс 16. В среду немного похолодает — до плюс 10, без осадков. Пятница, согласно предварительному прогнозу, будет солнечной и теплой — до 19 градусов тепла.

В выходные будет пасмурно, температура воздуха составит плюс 15–17 градусов, в ночь на  воскресенье возможен дождь.

Теги: прогноз погоды
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