Тюмень за день: 19 апреля

Фото Сергея Бушуева

В Тюмени и Тюменском районе отремонтируют около 250 километров дорог

В текущем году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги", который реализуется в Тюмени и Тюменском районе, планируется отремонтировать 249 км дорог. Уже определены 273 объекта ремонта, девять из них находятся на федеральных автомобильных дорогах, 14 — на региональных и 250 — на местных дорогах.

Находившегося в федеральном розыске тюменца нашли у моря

На днях в Краснодарском крае задержали жителя Тюмени, который больше полугода скрывался от полиции. Уголовное дело за мошенничество на 35-летнего тюменца завели осенью 2016-го. По версии следствия, мужчина обманом завладел деньгами девяти человек.

Тюменским рыбакам напоминают об ограничениях на время нереста

В связи с наступлением весенне-нерестового периода в Тюменской области действует запрет на вылов рыбы в реках и их поймах — ручьях, притоках, озерах.

В Тюмени построят около шести километров сетей водоснабжения

В 2017 году в Тюмени построят 5,7 км новых сетей водоснабжения, в частности, завершится подключение к централизованному водоснабжению бывшего поселка Утешево. Также специалисты заменят 6,6 км сетей водоснабжения и 2,4 км — водоотведения.

Тюменцам предлагают собрать праздничные посылки для ветеранов

Ежегодная социальная акция "Почтовая станция #СпасибоВетеранам!" пройдет в Тюменской области уже в пятый раз. Поучаствовать в ней могут все желающие граждане и организации. В качестве подарков можно передать кондитерские изделия, продукты длительного хранения к праздничному столу, сувениры, косметические наборы, текстиль, открытки, столовые приборы, мелкую бытовую технику.