Тюмень за день: 18 апреля

Фото Сергея Бушуева

В Тюмени выберут лучшего педагога области

Шестьдесят лучших учителей, воспитателей, мастеров и психологов поборются за звание лучшего педагога Тюменской области. Региональный конкурс стартовал в Тюмени в понедельник, 17 апреля.

Тюменцам предлагают почтить память жертв ВОВ минутой памяти

С инициативой провести в Тюмени акцию "Минута Памяти" выступил сопредседатель Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

Волонтеры приберут один из самых замусоренных участков на Широтной

В Тюмени завтра, 19 апреля, в районе улицы Широтной, 167, корпус 3 пройдет акция "Зеленый коридор". Собирать твердые бытовые отходы со стороны гаражей с 18 часов будут волонтеры проекта "Токсичные подснежники" — отряд Тюменского техникума строительной индустрии.

Тюменцев просят делать костюмированные фото на фоне исторических зданий города

Сегодня в областном центре стартовал VI городской краеведческий конкурс "Памятники Тюмени". Ежегодно он проходит в рамках культурно-просветительского проекта "Открой свой город заново".

На парковке у ТРЦ "Гудвин" тюменцы смогут стать донорами или узнать группу крови

В Тюмени 20 апреля в течение дня на парковке возле главного входа в ТРЦ "Гудвин" будут работать две передвижные лаборатории станции переливания крови. Специалисты примут тюменцев, которые уже практиковали донорство и хотели бы сдать кровь, а также тех, кто только планирует пополнить ряды доноров. Они смогут определить свою группу крови и узнать резус-фактор.