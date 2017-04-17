Тюмень за день: 17 апреля

Фото Сергея Бушуева

Погода в Тюмени на этой неделе будет переменчивой

На этой неделе, по прогнозу виртуальных синоптиков, в Тюмени ожидаются дожди и температурные скачки.

В областном центре обновят дорожную разметку

К работе дорожники планируют приступить после потепления. Об этом на встрече с жителями сообщили представители управы Калининского административного округа.

Горожан приглашают на общегородской субботник

Субботник пройдет в Тюмени 29 и 30 апреля, в канун Дня Победы. Соответствующее постановление принято в местной администрации. Также город будут убирать в канун Дня города – 22 июля и осенью – 7 октября.

Тюменка завоевала "золото" на всероссийских соревнованиях по велоспорту

Тюменская спортсменка Дарья Степанова стала обладательницей "золота" по итогам всероссийских соревнований по велоспорту-шоссе.

В Тюмени ищут очевидцев инцидента с выпавшей из автобуса пенсионеркой

В областном центре ГИБДД разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося в прошлый четверг, 13 апреля, в районе ТИУ.

Тюменский общественник против идеи разрешить мотоциклам ездить между рядами

Изменения ПДД в пользу мотоциклистов могут привести к хаосу на дорогах и увеличению ДТП. С таким заявлением выступил председатель общественного совета при МВД г. Тюмени, сопредседатель общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской области Александр Пересторонин. Такой же позиции придерживается ГИБДД России.