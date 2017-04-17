Тюмень за день: 17 апреля

Погода в Тюмени на этой неделе будет переменчивой
На этой неделе, по прогнозу виртуальных синоптиков, в Тюмени ожидаются дожди и температурные скачки.
В областном центре обновят дорожную разметку
К работе дорожники планируют приступить после потепления. Об этом на встрече с жителями сообщили представители управы Калининского административного округа.
Горожан приглашают на общегородской субботник
Субботник пройдет в Тюмени 29 и 30 апреля, в канун Дня Победы. Соответствующее постановление принято в местной администрации. Также город будут убирать в канун Дня города – 22 июля и осенью – 7 октября.
Тюменка завоевала "золото" на всероссийских соревнованиях по велоспорту
Тюменская спортсменка Дарья Степанова стала обладательницей "золота" по итогам всероссийских соревнований по велоспорту-шоссе.
В Тюмени ищут очевидцев инцидента с выпавшей из автобуса пенсионеркой
В областном центре ГИБДД разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося в прошлый четверг, 13 апреля, в районе ТИУ.
Тюменский общественник против идеи разрешить мотоциклам ездить между рядами
Изменения ПДД в пользу мотоциклистов могут привести к хаосу на дорогах и увеличению ДТП. С таким заявлением выступил председатель общественного совета при МВД г. Тюмени, сопредседатель общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской области Александр Пересторонин. Такой же позиции придерживается ГИБДД России.
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