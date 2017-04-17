В регионе началось патрулирование лесов

В Тюменской области леса под усиленный контроль взяли уже до начала пожароопасного периода. Лесные инспекторы провели анализ мест возгорания и учли все возможные точки появления нежеланных гостей. В результате было разработано 195 обновленных маршрутов патрулирования. Под контролем площадь общей протяженностью порядка 24,6 тысяч километров.

В случае необходимости лесные инспекторы готовы оперативно расширить места патрулирования. Кроме того, аналитическая работа будет продолжаться в ходе всего периода, и каждые двадцать дней графики будут корректироваться. Всего на охрану леса планируют заступить 195 лесных инспекторов, сообщили в областном департаменте лесного комплекса.

Напомним, нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - до 200 тысяч рублей. Если же из-за нарушения возник лесной пожар, то в зависимости от причиненного ущерба предусматривается уголовная ответственность.