Тюмень за день: 14 апреля

Тюменским дачникам предлагают оплачивать электроэнергию напрямую

В Тюмени переход собственников дачных участков на индивидуальные договоры с поставщиком электроэнергии обсудили председатели садовых и дачных некоммерческих объединений и представители Тюменской энергосбытовой компании.

Тюменские квадроциклисты откроют сезон массовым заездом

Участники тюменского клуба квадроциклистов "Базис72" откроют новый сезон массовым заездом, который состоится 15 апреля. В настоящее время заявку на участие подали уже 40 человек — рекордное количество за всю историю существования клуба.

"Ключ к жизни" помог тюменским детям с ДЦП встать на лыжи

Благотворительный проект "Ключ к жизни" поддерживает программу "Лыжи мечты" уже второй сезон. Прошедшей зимой 180 часов ребята бесплатно занимались с инструкторами.

Дошколята смастерят открытки для тюменских ветеранов

Воспитанники детских садов и учащиеся тюменских школ поздравят ветеранов с Днем Победы. Своими руками малыши смастерят открытки и подготовят поздравления.

Тюменца пытались достать из ледяной реки несколько часов

Вчера просьба о подмоге поступила в ТОСЭР в десять часов вечера из Тюменского района. В селе Онохино в плену реки оказался местный житель. Не сообщается, как он туда попал, однако вытащить его стоило спасателям большого труда.