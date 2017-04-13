Тюмень за день: 13 апреля

Борцы и дзюдоисты Урала поборются за тюменский кубок
Четвертый фестиваль спортивной борьбы на кубок главы администрации города пройдет в Тюмени 16 апреля. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 11 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1).
На десятке тюменских перегонов поезда станут ходить быстрее
В Тюменском регионе Свердловской железной дороги началась масштабная кампания по ремонту путей. Как рассказали в пресс-службе РЖД, за сезон планируют обновить больше 140 километров полотна.
Молодые тюменские педагоги привезли награды из Москвы
Три тюменских педагога стали призерами всероссийского конкурса "Педагогический дебют — 2017". Профессиональный конкурс, в котором состязались более 750 молодых педагогов из 62 субъектов страны, проходил в Москве.
Тюменцев просят не кататься на льдинах
Департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени просит горожан не пренебрегать мерами безопасности и не выходить на рыхлый и непрочный лед местных водоемов.
"Медиаполигон: Тюмень- 24": что в остатке?
На минувшей неделе в Тюмени завершился интерактивный семинар по журналистике "Медиаполигон-24", учредителями которого выступили журнал "Русский репортер", проект Les.media и департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.
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