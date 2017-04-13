В тюменских библиотеках пройдет неделя забывчивого читателя

19:00 13 апреля 2017
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pixabay.com

Сдать просроченные книги без оформления штрафов и нареканий со стороны библиотекарей во всех точках централизованной библиотечной системы Тюмени можно будет с 25 по 30 апреля. Если у тюменцев нет возможности вернуть книги самостоятельно, то их могут принести друзья или родственники.

В эти дни библиотекари будут рады и книгам, которые читатели принесут взамен тех, которые потеряли или случайно испортили. Важно, чтобы они были равноценны по содержанию и стоимости.

Адреса и телефоны библиотек можно посмотреть на сайте

Теги: книги , библиотека
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