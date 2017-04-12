Тюменские волонтеры выйдут на борьбу с незаконными свалками

Акция "Зеленый коридор" пройдет в Тюмени 19 апреля. Волонтеры тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства очистят от мусора один из загрязненных участков города.

"С наступлением весны и таянием снега, на улицах города стали появляться островки мусора, которые нарушают эстетику улиц и загрязняют окружающую среду. С помощью акции "Зеленый коридор" мы отчистим один из многих загрязненных участков Тюмени", - сообщил руководитель волонтерского отряда "Связка" Григорий Демин.

Присоединиться к акции могут все желающие. Сбор назначен на 18 часов по адресу: улица Широтная, 167/3, со стороны гаражей.

Кстати, жители областного центра могут сообщить о незаконной свалке, отправив электронную почту svalkinet72@mail.ru фотографию незаконной свалки и ее координаты (адрес или геолокацию).