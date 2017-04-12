Тюменские волонтеры выйдут на борьбу с незаконными свалками

10:58 12 апреля 2017
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tv2video.ru
| Фото: tv2video.ru

Акция "Зеленый коридор" пройдет в Тюмени 19 апреля. Волонтеры тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства очистят от мусора один из загрязненных участков города.

"С наступлением весны и таянием снега, на улицах города стали появляться островки мусора, которые нарушают эстетику улиц и загрязняют окружающую среду. С помощью акции "Зеленый коридор" мы отчистим один из многих загрязненных участков Тюмени", - сообщил руководитель волонтерского отряда "Связка" Григорий Демин.

Присоединиться к акции могут все желающие. Сбор назначен на 18 часов по адресу: улица Широтная, 167/3, со стороны гаражей.

Кстати, жители областного центра могут сообщить о незаконной свалке, отправив электронную почту svalkinet72@mail.ru фотографию незаконной свалки и ее координаты (адрес или геолокацию).

Теги: субботник , благоустройство , волонтеры , студенты
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