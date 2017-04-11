Тюмень за день: 11 апреля

Фото Сергея Бушуева

Трудные подростки из Тюмени и Швейцарии выяснят отношения на досках

Шахматный матч между между малолетними преступниками из Тюменской области и Швейцарии пройдет в ближайшее время - об этом в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил депутат Госдумы от нашего региона Анатолий Карпов, многократный чемпион мира по шахматам.

Четверо тюменских дзюдоистов стали чемпионами всероссийских соревнований

Полторы сотни спортсменов вышли на татами Всероссийских соревнований среди мужчин и женщин, которые принял центр "Тюмень-дзюдо" на минувших выходных. Дзюдоисты представили пять федеральных округов: Южный, Сибирский, Приволжский, Северо-Кавказский и Уральский, а также города федерального значения — Москву и Санкт-Петербург.

Спортсмены-активисты проведут в Тюмени тур здорового образа жизни

Акция "Тур здорового образа жизни", рассчитанная на студентов ссузов, стартовала в Тюмени.

Тюменские спасатели помогли мужчине, провалившемуся под лед Туры

Сотрудники областной службы экстренного реагирования помогли сегодня мужчине, который провалился под лед на Туре. Инцидент произошел в восьмом часу утра на улице Коммунистической (район ДОК).

Тюменская "Библионочь-2017" для тех, кто помладше, пройдет вечером

В Тюмени 21 апреля "Библиосумерки" в детском формате пройдут в Тюменской областной детской научной библиотеке имени Лагунова.

С начала года в Тюмени поженились больше тысячи пар

По данным тюменского загса, в областном центре в 2017 году официально оформили отношения 1 087 тюменских пар. Это на 122 пары больше, чем в прошлом году. Из них в марте поженились 373 пары.