Переправа Тобольск—Бекерево открыта только для пешеходов

16:50 10 апреля 2017
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Фото: "МЧС Тобольск" / vk.com

Закрыть переправу Тобольск—Бекерево через Иртыш для автомобилей решили сотрудники инспекции по маломерным судам при очередном осмотре реки.

"Теперь автотранспорту на левый берег хода нет вплоть до появления парома. Сейчас лед имеет непрочную структуру, передвижение по нему автомобильной техники становится небезопасным", — отметил руководитель тобольского отделения ГИМС Владимир Самоловов.

Сейчас у дороги выставлены запрещающие знаки и шлагбаум. Пешеходы могут перебраться с одного берега на другой по деревянным мосткам. Завтра с девяти часов утра переправу начнут распиливать.

Теги: весна , ледовая переправа
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