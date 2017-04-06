В Тюменской области распиливают переправы

В Ярковском районе завершились работы по распиловке ледовых переправ. Напомним, в регионе уже закрыли шесть переправ. Помимо Ярковского района, это сделали на Иртыше в Вагайском районе и в селе Демьянском Уватского района.
"Распиловка проведена поперек переправы. Пропилы идут через каждые пять метров, чтобы, когда начнется подъем воды и подвижка льда, переправы окончательно прекратили свое существование", — рассказал Сергей Семёнов, главный государственный инспектор региональной ГИМС.
Сейчас на территории Тюменской области действуют три переправы — на Иртыше в селах Уват и Тугалово, где грузоподъемность снизили до пяти тонн, и на Иртыше в Тобольске с грузоподъемностью до трех тонн, сообщает областное управление МЧС России.
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