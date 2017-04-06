Тюменские улицы украсят флагами и баннерами ко Дню Победы

В городской администрации принята концепция праздничного оформления Тюмени к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

К началу мая управы административных округов оформят 39 скверов, бульваров и площадей, а также десять основных, магистральных и гостевых улиц (Ямская, Луначарского, Республики, Ленина, Первомайская, Мельникайте, Широтная, 30 лет Победы, Пермякова, проезд 9 Мая). Использованные ранее в праздничном оформлении города конструкции будут отремонтированы и покрашены.

Улично-дорожная сеть тоже преобразится. 600 флагов с праздничной символикой управы разместят на опорах освещения по улице Республики – от Никольского моста до улицы Пермякова – и улице Первомайской – от улицы Советской до Привокзальной площади.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, логотип празднования Дня Победы выбрали горожане в ходе опроса на портале "Я решаю". Более половины тюменцев проголосовали за вариант, который выполнен в свободной форме. Импульсом для создания логотипа послужили барельеф, установленный к 70-летию Победы на Исторической площади Тюмени, и фотографии советских солдат у рейхстага весной 1945 года.

В ближайшее время управы округов разместят стенды с фотографиями родственников сотрудников на территории административных зданий управ. "Мы призываем коллективы департаментов администрации и профильные учреждения поддержать эту инициативу. Все макеты масштабируемые, все цифровые материалы доступны для скачивания на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Победа", – рассказала руководитель управы Калининского административного округа Марина Артемьева.

Для оформления витрин, входных групп и фасадов предприятий также предложены типовые варианты, причем как новые, так и прошлогодние.