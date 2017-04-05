Тюмень за день: 5 апреля

Автор фото в Инстаграм: tyumen_glazami

Тюменцы выйдут на массовую зарядку

Акция "Областная зарядка" пройдет 7 апреля в Тюмени на территории Цветного бульвара. С 15:30 здесь начнут работать спортивные, игровые и досуговые площадки.

Определились победители конкурса социальных проектов "Наш Регион"

В 2017 году поддержку от Запсибкомбанка получат 33 проекта, заявленных на юбилейный конкурс "Наш регион".

Во время паводка тюменские почтальоны доставят письма на катерах и вертолетах

Почта России завила, что готова обеспечить бесперебойную доставку писем, посылок и пенсий в труднодоступные населенные пункты Тюменской области во время паводка. Для перевозки корреспонденции почтовые операторы будут использовать водный, воздушный и автомобильный транспорт повышенной проходимости.

Тюменцев бесплатно проконсультируют узкопрофильные врачи ОКБ № 1

Во Всемирный день здоровья, 7 апреля, в Тюмени пройдет акция "Вовремя к врачу". В этот день в поликлинике ОКБ № 1 (Котовского, 55) можно будет попасть на консультативный прием невролога, кардиолога и эндокринолога.

Четверть тюменцев совершенно не устраивает их зарплата

Сайт Зарплата.ру опросил 2 тысячи жителей Тюмени, что выяснить, счастливы ли они и зависит ли это чувство от уровня их заработной платы.

Тюмень примет всероссийские соревнования по дзюдо

На этих выходных, 8 и 9 апреля, в Тюмени пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин.