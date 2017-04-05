Тюмень за день: 4 апреля

Фото Сергея Бушуева

Юные тюменские дзюдоисты взяли медали Кубка Европы

Накануне в Туле завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. На татами вышли более 300 дзюдоистов из 16 стран.

Более трехсот участников "Медиаполигона" покажут, как живет Тюмень

Более 300 журналистов из 47 городов России и Сербии съехались в Тюмень для участия в международном учебно-практическом семинаре "Медиаполигон: Тюмень-24". Накануне в молодежном театральном центре "Космос" состоялось торжественное открытие мероприятия.

Тюменские лыжники и биатлонисты выиграли 22 медали на чемпионате России спорта слепых

Первенство и чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых проходили в конце марта в Перекопе Кировской области. В стартах участвовали больше сотни спортсменов.

Тюменского адвоката обвиняют в мошенничестве на 30 миллионов рублей

В Тюмени тюремный срок грозит местному адвокату и еще двум замешанным в афере москвичам.

В Тюмени появились улица Героев Сталинградской битвы и улица Парада Победы

В Тюмени на Мысу в районе улицы Судоремонтной названия получили два элемента улично-дорожной сети. Теперь там есть улица Героев Сталинградской битвы и улица Парада Победы. Такое решение приняли в городской администрации.

Без чего тюменцы не могут представить свой город?

Жители Тюмени не могут представить областную столицу без Цветного бульвара, пробок и Сергея Собянина. Такие результаты показал опрос, проведенный в популярном тюменском интернет-сообществе "ТопТюмень".

Тюменцев приглашают обследовать городские скверы и решить, как с ними быть

С начала апреля в Тюмени специалисты управ административных округов проводят обследования озелененных территорий, чтобы решить, каким из них не помешает комплексное благоустройство. Присоединиться к общественным рейдам могут и горожане.