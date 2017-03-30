ГИБДД призывает автолюбителей быть аккуратнее на дорогах

Соблюдать осторожность в сложных погодных условиях призывает тюменских водителей областная Госавтоинспекция. По прогнозам синоптиков, осадки на территории региона вероятны в течение еще нескольких дней, а столбики термометров уже сегодня ночью могут опуститься ниже нулевой отметки.

Водителям-новичкам и тем автомобилистам, которые уже успели сменить зимние шины на летние, ГИБДД советует воздержаться от поездок в ближайшее время. Не стоит быть самоуверенным и тем, на чьей машине зимняя резина. Резкие погодные колебания могут преподносить неприятные сюрпризы даже опытным водителям, особенно на загородных дорогах. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать рискованных и необдуманных маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Как отметили в пресс-службе ГИБДД области, сейчас гололеда на дорогах областного центра и загородных трассах не наблюдается, однако за городом ухудшена видимость. Интенсивность движения в городе снижена, что связано с отказом некоторых автолюбителей от поездок.