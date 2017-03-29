Тюмень за день: 29 марта

Фото Сергея Бушуева

Концертно-театральное объединение Тюменской области призывает педагогов к диалогу

Совместную работу по развитию культурного воспитания подрастающего поколения обсудили руководители Тюменского концертно-театрального объединения с представителями образовательных учреждений региона 28 марта.

Прокуратура: в Тюменской области на треть сократилось число убийств

Согласно статистике региональной прокуратуры, по итогам двух месяцев 2017 года на территории области зарегистрировано 3754 преступлений. Это на 22 % меньше, чем в январе – феврале прошлого года.

Известный продюсер Алексей Петрухин откроет медиадом в Тюмени

Собственный двухэтажный медиадом — "Медиаполис" — появится у тюменского кино. В пятницу, 31 марта, состоится его торжественное открытие. В мероприятии примет участие руководитель кинокомпании "Русская Фильм Группа" и известный продюсер Алексей Петрухин. После церемонии он пообщается с присутствующими, покажет кадры со съемок своего нового фильма с участием Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

У моста Влюбленных открылась стена хороших новостей

Вчера у моста Влюбленных открылся арт-объект "Тюмень — город счастливых людей". На нем проходящие мимо тюменцы написали, что хорошего происходит в их жизни. Как отмечают организаторы акции, за час белый баннер украсила сотня позитивных и трогательных сообщений.

В Тюмени наградили мужчину, вытащившего соседа из горящего дома

В Тюмени медаль МЧС "За отвагу на пожаре" вручили пенсионеру Виктору Акарачкину. Серьезный пожар случился в двухэтажном доме на улице Сиреневой 16 февраля.