Тюмень за день: 29 марта

Концертно-театральное объединение Тюменской области призывает педагогов к диалогу
Совместную работу по развитию культурного воспитания подрастающего поколения обсудили руководители Тюменского концертно-театрального объединения с представителями образовательных учреждений региона 28 марта.
Прокуратура: в Тюменской области на треть сократилось число убийств
Согласно статистике региональной прокуратуры, по итогам двух месяцев 2017 года на территории области зарегистрировано 3754 преступлений. Это на 22 % меньше, чем в январе – феврале прошлого года.
Известный продюсер Алексей Петрухин откроет медиадом в Тюмени
Собственный двухэтажный медиадом — "Медиаполис" — появится у тюменского кино. В пятницу, 31 марта, состоится его торжественное открытие. В мероприятии примет участие руководитель кинокомпании "Русская Фильм Группа" и известный продюсер Алексей Петрухин. После церемонии он пообщается с присутствующими, покажет кадры со съемок своего нового фильма с участием Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.
У моста Влюбленных открылась стена хороших новостей
Вчера у моста Влюбленных открылся арт-объект "Тюмень — город счастливых людей". На нем проходящие мимо тюменцы написали, что хорошего происходит в их жизни. Как отмечают организаторы акции, за час белый баннер украсила сотня позитивных и трогательных сообщений.
В Тюмени наградили мужчину, вытащившего соседа из горящего дома
В Тюмени медаль МЧС "За отвагу на пожаре" вручили пенсионеру Виктору Акарачкину. Серьезный пожар случился в двухэтажном доме на улице Сиреневой 16 февраля.
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