Тюмень за день: 28 марта

Фото Сергея Бушуева

Выплаты ко Дню Победы получат 29 тысяч тюменцев

Единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получат ко Дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, узники концлагерей, вдовы погибших военнослужащих, жители блокадного Ленинграда, проживающие сегодня в Тюменской области.

В Тюмени хотят установить памятник советскому военачальнику

Памятный знак в честь Героя Советского Союза, генерала армии Вадима Матросова планируют разместить в сквере Пограничников в районе Казарово. С такой инициативой выступила общественная организация "Ветераны-пограничники Тюменской области".

На Тюменском аккумуляторном заводе ночью произошел пожар

28 марта в 03 час 10 мин в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в здании цеха формировки аккумуляторного завода. Через десять минут первые подразделения были на месте. В ходе проведения разведки было установлено, что происходит горение кровли производственного цеха площадью 540 кв. м, наблюдается сильное задымление.

Тюменские дачи охраняет конный казачий патруль

В Тюмени на охрану общественного порядка заступил один конный казачий патруль. Двое казаков патрулируют садоводческое товарищество с десяти часов вечера до четырех часов утра с понедельника по четверг.

Директор Тюменской филармонии рассказал, чем удивит новый сезон

27 марта в зале камерной и органной музыки состоялась пресс-конференция с участием директора Тюменской филармонии Андрея Чувашова и художественного руководителя Хоровой капеллы Альберта Мишина.