Тюмень за день: 27 марта

В Тюмени автобус №45 изменит маршрут

В Тюмени маршрут №45 продлен до ЖК "Звездный городок". Новая схема движения начнет действовать с 1 апреля.

Тюменцам обещают снежную неделю

Погода в Тюмени начинает портиться. По прогнозу виртуальных синоптиков, на этой неделе в областной столице похолодает, ежедневно ожидаются осадки в виде снега, иногда с дождем.

Тюменские школьники отличились на Всероссийском "РобоФесте-2017"

Команды тюменских гимназий № 16 и 49, школы №70, учебного центра "Курсор" и областной физико-математической школы стали участниками Всероссийского робототехнического фестиваля "РобоФест–2017".

Накренившийся дом на Лесобазе частично разберут и построят заново

Четвертый и пятый подъезды дома по ул. Домостроителей, 34 в Тюмени признаны аварийными и непригодными для проживания. В ближайшее время вокруг здания будет возведено временное ограждение зоны вероятной чрезвычайной ситуации.

Тюменцам рассказали, куда делся забор в Гагаринском парке

В Тюмени активисты ОНФ вместе с департаментом недропользования Тюменской области посетили с проверкой парк Гагарина. Общественники поинтересовались судьбой забора, ограждающего территорию парка. По словам активиста Владимира Зузько, 175 секций ограждающих конструкций вывезли на другой объект, хотя они не только ограждали территорию парка, но и не давали некоторым велосипедистам свалиться в овраг.