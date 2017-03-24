Тюменских водителей ждут штрафы за грязные номера

17:28 24 марта 2017
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В Тюмени чистоту номерных знаков на машинах контролирует областная автоинспекция. За управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками водителю может грозить штраф в размере 500 рублей.

"Начинать поездку с чистыми регистрационными знаками — обязанность каждого водителя.  Лучше содержать автомобиль в чистоте постоянно. Бывалые водители подтвердят: чистая машина и работает "веселее". Сделайте лучший город Земли еще красивее и чище", — взывают к тюменцам в ГИБДД.

Теги: водители , ГИБДД , автомобили
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