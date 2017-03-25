Тюмень за день: 24 марта

Фото Сергея Бушуева

В выходные в Тюмени потеплеет до плюс 7 градусов

По прогнозу виртуальных синоптиков, в эти выходные в Тюмени температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла, пройдет дождь. Столбик термометра даже в ночные часы не опустится ниже нуля градусов.

В Тюмени может появиться улица 100 лет Октября

В Тюмени один из безымянных элементов улично-дорожной сети города могут назвать в честь столетнего юбилея революции 1917 года.

Площадки Тотального диктанта в Тюмени вместят до 2700 человек

В Тюмени Тотальный диктант будут писать на 27 площадках. По замечанию организаторов, это рекордное количество за все семь лет проведения акции в нашем городе. Количество площадок увеличилось за счет присоединившихся к ней школ и торговых центров.

Тюменским автомобилистам запретят останавливаться вдоль Цветного бульвара

В Тюмени с 20 апреля начнет действовать запрет на стоянку и остановку автомобилей вдоль проезжей части улицы Ленина на участке от Первомайской до Орджоникидзе по четной стороне.

Апрель в Тюмени обещает множество концертов и ярких спектаклей

В Тюмени в апреле состоится множество культурных мероприятий: репертуар драмтеатра пестрит спектаклями на любой вкус, ожидаются выступления местных прославленных коллективов и приезд звезд российского и мирового уровня.

Одаренные тюменские школьники проведут каникулы в Новосибирске

Восемнадцать тюменских школьников отправятся в образовательную поездку в Новосибирск 25 марта. Образовательную поездку для школьников, показавших высокие результаты в учебе, организовал информационно-методический центр города.