Тюменским автомобилистам запретят останавливаться вдоль Цветного бульвара

В Тюмени с 20 апреля начнет действовать запрет на стоянку и остановку автомобилей вдоль проезжей части улицы Ленина на участке от Первомайской до Орджоникидзе по четной стороне.

Как подчеркивают в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничение вводится не на протяжении всей дороги, а только на отдельных участках.

Его приняла комиссия по безопасности дорожного движения при управе Центрального округа.

"Данное решение принято для обеспечения нормативной пропускной способности улицы Ленина и беспрепятственной остановки общественного транспорта в местах, предназначенных для посадки и высадки пассажиров", — комментируют в администрации города.