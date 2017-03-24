Тюменским автомобилистам запретят останавливаться вдоль Цветного бульвара

12:26 24 марта 2017
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В Тюмени с 20 апреля начнет действовать запрет на стоянку и остановку автомобилей вдоль проезжей части улицы Ленина на участке от Первомайской до Орджоникидзе по четной стороне.

Как подчеркивают в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничение вводится не на протяжении всей дороги, а только на отдельных участках.

Его приняла комиссия по безопасности дорожного движения при управе Центрального округа.

"Данное решение принято для обеспечения нормативной пропускной способности улицы Ленина и беспрепятственной остановки общественного транспорта в местах, предназначенных для посадки и высадки пассажиров", — комментируют в администрации города.

Теги: дорожное движение , запреты
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