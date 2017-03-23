Тюмень за день: 22 марта

Фото Сергея Бушуева

Любителей лыжных гонок приглашают на областные соревнования

Областные соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Анатолия Мельникова пройдут 26 марта в Тюмени в центре "Жемчужина Сибири".

Тюменские активисты назвали сервис по онлайн-слежению за уборкой улиц бесполезным

С приходом в Тюмень весны в городе не только запахло долгожданным потеплением, но и обнажились весьма серьезные проблемы. Участники Клуба экспертов обсудили две в прямом смысле слова наболевшие для жителей областной столицы темы: некачественную чистку улиц от наледи и проблему пациентов, требующих от врачей выписать бесполезные лекарства.

В Тюмени презентуют лучшие социальные проекты

Городской этап ежегодного конкурса "Лидер XXI века" пройдет в Тюмени 28 марта на базе центра развития творчества детей и юношества "Грант" (ул. Профсоюзная, 52).

На работе тюменцев бодрит еда и кофе

Сайт Зарплата.ру опросил больше тысячи сотрудников компаний Тюмени, чтобы выяснить, к чему они прибегают в течение рабочего дня, чтобы взбодриться. Оказалось, что 70% тюменцев спасаются перерывами на еду и кофе.

В Тюмень прибыла делегация посольства Индонезии

Взаимодействие в сферах образования, туризма и торговли на рабочей встрече обсудили губернатор Владимир Якушев и посол Индонезии в России Мохаммад Вахид Суприяди. Делегация прибыла в областную столицу с двухдневным визитом вчера.