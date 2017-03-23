Тюменские спасатели ликвидировали аварию на железнодорожном переезде

Фото: Ольга Лещёва

Вчера днем в центре поселка Голышманово автомобиль Ford врезался в автоматические барьеры на железнодорожном переезде через пути.

Машина виновника аварии заблокировала барьеры, перекрывающие движение во время прохождения поездов, и стояла в нескольких метрах от железнодорожных путей. Участники движения были вынуждены выезжать на полосу встречного движения.

"Это создало затор на переезде и могло привести к трагическим последствиям. На место происшествия оперативно прибыли пожарные 110-й пожарно-спасательной части и приняли меры для стабилизации транспортного средства, освобождения барьеров и восстановления движения автотранспорта в штатном режиме. В результате ДТП пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.