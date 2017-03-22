Роспотребнадзор организовал "горячую линию" по вопросам профилактики туберкулеза

"Горячая линия", посвященная вопросам профилактики туберкулеза, будет работать в областном управлении Роспотребнадзора и Центре гигиены и эпидемиологии до 14 апреля.
Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют по телефону: 8-904-492-92-30. С понедельника по четверг "горячая линия" будет работать с 9 до 18 часов, в пятницу – до 16:45.
В Центр гигиены и эпидемиологии можно будет дозвониться по телефону: (3452) 68-48-94, с понедельника по четверг – с 8 до 17 часов, в пятницу – до 14:30.
Для жителей муниципалитетов будут работать "горячие линии" в территориальных отделах Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.
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