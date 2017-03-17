Любителей оригами приглашают на мастер-класс

Творческий мастер-класс для любителей оригами "Пиксель пати" пройдет в Тюмени 18 марта. Мероприятие начнется в 14 часов на территории торгового центра "Панама" (ул. 2-я Луговая, 30).

Опытные мастера научат взрослых и детей творить удивительные поделки из обычного листа бумаги, создавать неповторимые подарки для родных и близких. В завершение мастер-класса участники посмотрят профилактические видеоролики, а также получат информационные листовки об ответственности за правонарушения.

Как отмечают организаторы, мероприятие направлено на профилактику правонарушений и проходит в рамках акции по профилактике асоциального поведения среди подростков, сообщили в пресс-службе городского многопрофильного центра.