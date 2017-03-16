Администрация Тюмени поставила на контроль борьбу с наледью и вывоз снега

16:30 16 марта 2017
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grader.tyumen-city.ru

Информация об очистке тротуаров от наледи и обработке скользких тротуаров отсевом щебня озвучивается ежедневно в рамках утреннего селекторного совещания. Как показывает мониторинг, с работой справляются не все.

За последние два дня ведущие инженеры служб заказчика по благоустройству округов направили хозяйствующим субъектам и управляющим компаниям 83 уведомления и составили 18 протоколов. Нарушители будут вызваны на административную комиссию.

Вывоз  снега с подтопляемых городских территорий и очистка водопропускных канав также находится под пристальным вниманием. Из 311 участков расчищено пока 175, или 56 %. Завершить данные работы дорожники должны к 25 марта. отмечает пресс-служба городской администрации.

Теги: благоустройство , безопасность дорожного движения , уборка снега , паводок , администрация Тюмени
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