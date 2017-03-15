Тюмень за день: 15 марта

Фото Сергея Бушуева

В Тюмени пройдут модные выходные

Крупный дизайн-фестиваль Sandarina Market пройдет в Тюмени 18 и 19 марта. Более сорока дизайнеров из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Ижевска, Кирова, Москвы, Набережных Челнов и других российских городов представят собственные коллекции одежды, аксессуаров, посуды, книг и игрушек в авторских шоу-румах.

На Центральной площади студенты-иностранцы провели акцию #3500LIVES

В Тюмени иностранные студенты местных университетов выступили в поддержку первой Всемирной кампании #3500LIVES. Кампания, направленная на снижение смертности на дорогах, стартовала несколько дней назад в Париже.

Журналисты "Русского репортера" проведут в Тюмени открытые мастер-классы

Международный учебно-практический семинар по журналистике "Медиаполигон: Тюмень-24" стартует 3 апреля. В образовательной части проекта пройдет серия открытых лекций от ключевых спикеров проекта.

В Тюмени за день произошло несколько автобусных аварий

Вчера в Тюмени три человека пострадали в дорожных инцидентах с участием городского транспорта.

Тюменским УК грозят штрафами за неубранную с дорожек наледь

Накануне в Тюмени специалисты управы Центрального округа обследовали на наличие наледи тротуары двухсот объектов одиннадцати имущественных комплексов района. Люди, отвечающие за порядок во дворах, пешком прошли по скользким дорожкам от улицы Ленина до Профсоюзной и провели детальный осмотр. В ходе рейда были выявлены 59 нарушений у 13 управляющих компаний.