Тюмень за день: 14 марта

Dj Грув выступит для тюменцев в новом клубе "S11"

Известный российский диджей и электронный музыкант DJ Грув станет хэдлайнером новой программы недавно открывшегося в Тюмени клуба "S11". Вечеринка состоится 25 марта, начало — в 21:00.

В Тюменском районе готовят новые генпланы поселений

До конца 2018 года в Тюменском районе утвердят новые генеральные планы поселений, разрабатываемые на ближайшие двадцать лет. В них учтут данные о землях сельхозназначения и лесного фонда и отразят сведения об инвестиционных площадках, территориях рекреационного назначения и перспективной жилой застройки.

В районе Дома обороны прикрыли домашнее казино

В Тюмени стражи правопорядка задержали шестнадцать человек, причастных к деятельности нелегального казино, организованного в квартире жилого дома на улице Ямской.

Тюменцы узнают, как открыть развивающий центр для детей

Бесплатный семинар для начинающих и действующих предпринимателей, задумывающихся о расширении бизнеса, проведут специалисты центра поддержки предпринимательства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" 23 марта.

В Тюмени вспомнят о Крыме на концерте-митинге "Мы вместе"

18 марта в Тюмени состоится концерт-митинг "Мы вместе!", посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В регионе появится еще две тысячи мест для дошкольников

В 2017 году в Тюменской области планируется ввести 2050 дошкольных мест, из них 460 — в Тюменском районе.