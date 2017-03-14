Тюмень за день: 14 марта

Dj Грув выступит для тюменцев в новом клубе "S11"
Известный российский диджей и электронный музыкант DJ Грув станет хэдлайнером новой программы недавно открывшегося в Тюмени клуба "S11". Вечеринка состоится 25 марта, начало — в 21:00.
В Тюменском районе готовят новые генпланы поселений
До конца 2018 года в Тюменском районе утвердят новые генеральные планы поселений, разрабатываемые на ближайшие двадцать лет. В них учтут данные о землях сельхозназначения и лесного фонда и отразят сведения об инвестиционных площадках, территориях рекреационного назначения и перспективной жилой застройки.
В районе Дома обороны прикрыли домашнее казино
В Тюмени стражи правопорядка задержали шестнадцать человек, причастных к деятельности нелегального казино, организованного в квартире жилого дома на улице Ямской.
Тюменцы узнают, как открыть развивающий центр для детей
Бесплатный семинар для начинающих и действующих предпринимателей, задумывающихся о расширении бизнеса, проведут специалисты центра поддержки предпринимательства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" 23 марта.
В Тюмени вспомнят о Крыме на концерте-митинге "Мы вместе"
18 марта в Тюмени состоится концерт-митинг "Мы вместе!", посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.
В регионе появится еще две тысячи мест для дошкольников
В 2017 году в Тюменской области планируется ввести 2050 дошкольных мест, из них 460 — в Тюменском районе.
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