Тюмень за день: 13 марта

На Цветном бульваре можно будет сдать тест на ВИЧ

В Тюмени узнать свой ВИЧ-статус с помощью экспресс-теста горожане смогут 15 марта. Пункт мобильного тестирования Центра профилактики и борьбы со СПИДом будет работать на Цветном бульваре с 13:00 до 16:30.

Роспотребнадзор проведет день открытых дверей

День открытых дверей для потребителей пройдет в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области 15 марта.

В Тюменской области временно ограничат движение грузовиков

В регионе весенние ограничения для большегрузов начнут действовать с апреля. Их вводят для транспорта с превышением предельно допустимых нагрузок на оси.

Тюменская филармония приглашает на ярмарку абонементов

Традиционная весенняя ярмарка абонементов пройдет в Тюменской филармонии 7, 8 и 9 апреля. В эти дни некоторые абонементы предстоящего сезона можно будет приобрести со скидкой более 25%.

Посетители ПРОДЭКСПО-2017 смогут выиграть недельный запас продукции "Золотые луга"

Специализированная выставка "ПРОДЭКСПО-2017. Продукты питания. Ярмарка сельхозпродукции" пройдет в Тюменском выставочном зале с 15 по 19 марта. Для участия в розыгрыше нужно будет на выставке сфотографироваться с ростовой куклой "Ацидофилин" и выставить фото в инстаграм с хэштегами #золотыелуга #ацидофилин72. Профиль на момент розыгрыша должен быть открыт. Итоги конкурса подведут 22 марта.

Спасатели призывают тюменских рыбаков не рисковать

С наступлением весны на водохранилищах Уральского федерального округа толщина льда и его структура быстро меняются, поэтому выходить на подледную рыбалку становится все опаснее. Сибирский региональный центр МЧС сообщает, что до середины апреля вероятность отрыва льдин будет высокой.