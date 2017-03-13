Жители Тобольска могут самостоятельно проверить чистоту воздуха на СИБУРе

Экспресс-анализ воздуха и воды на мониторинговой площадке Экологической тропы СИБУРа может провести любой желающий. Записаться на экскурсию по экомаршруту можно по телефону горячей линии Тобольской промышленной площадки 277-717. Кураторами уникального для города и Тюменской области объекта выступают сотрудники Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук.

На территории Тобольска размещены два стационарных поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, третий установлен в санитарной зоне промышленной площадки. Пункты оборудованы газоанализаторами, которые проводят ежедневный забор воздуха на протяжении уже тридцати лет. Собранные данные анализируют специалисты центральной заводской лаборатории Тобольской промплощадки. Результаты мониторинга публикуется в виде диаграммы на сайте sibur-tobolsk.ru и в городских СМИ, сообщает пресс-служба "СИБУРа".

На сегодня показатели таковы: