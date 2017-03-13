Погода в Тюмени: солнечно и ноль градусов

09:15 13 марта 2017
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yapfiles.ru

На этой неделе погода в Тюмени ожидается стабильная. По прогнозу виртуальных синоптиков, дни будут солнечными, без осадков, при температуре около нуля градусов.

Сегодня, 13 марта, воздух прогреется до плюс 3. Со вторника по четверг столбик термометра в светлое время суток будет держаться около нуля. Ночью температура будет опускаться до минус 10.

В пятницу немного потеплеет – до 2 градусов тепла. Выходные пройдут без осадков при температуре около нуля градусов.

Теги: прогноз погоды
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