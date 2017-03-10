Тюмень за день: 10 марта

На выходных в Тюмени сохранится весенняя погода
В предстоящие выходные погода в Тюмени значительно не изменится. Сегодня, 10 марта, температура воздуха днем составит около минус 2 градусов, осадков не ожидается.
Трудные подростки Тюмени присоединились к проекту "Мы – потомки героев!"
О реализации проекта ученикам тюменской вечерней общеобразовательной сменной школы № 2 рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.
362 жителя Тюменской области умерли в прошлом году от отравлений
Ведущее место в структуре причин смерти занимают отравления спиртосодержащей продукцией.
Этнофестиваль "Небо и земля" набирает волонтеров
Этнический фестиваль "Небо и земля" пройдет в экополисе "Фестивальный", расположенном на 42 километре от Тюмени по Ялуторовскому тракту, с 8 по 12 июня.
Тюменцы скептически отнеслись к идее общественных туалетов для собак
Как заставить владельцев собак убирать продукты жизнедеятельности животных во время прогулки? Этот наболевший для многих тюменцев и обостряющийся в весеннее время вопрос обсудили горожане на площадке сообщества "ТопТюмень" в социальной сети "ВКонтакте".
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