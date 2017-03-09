Тюмень за день: 9 марта

Тюменские автоинспекторы массово проверили водителей на трезвость

В Тюмени сплошная проверка водителей на трезвость прошла вечером 7 марта на улице Запольной на развязке с Первомайской. О ней тюменцев предупредили накануне.

О визите в Тюмень одного из Романовых расскажет выставка

В музее-усадьбе Колокольниковых открылась экспозиция, посвященная 180-летию посещения Тюмени цесаревичем Александром Николаевичем.

Тюменские фронтовики дарили цветы в автобусах

Активисты Общероссийского народного фронта 8 марта порадовали очаровательных тюменок тюльпанами. Сначала участники акции дарили цветы пассажиркам и кондуктору автобуса №14, отъехавшего с остановки "Цветной бульвар", затем пересели в автобус маршрута №30.

"Тюмень" оказалась не по зубам "Русскому Месси"

8 марта после зимнего перерыва продолжилось первенство России среди команд ФНЛ. В гости к "Тюмени" приехал сам московский "Спартак", пусть и с приставкой "2".

Кадетское училище приглашает тюменцев на день открытых дверей

Тюменское президентское кадетское училище 25 марта приглашает желающих поступить мальчиков и их родителей на ознакомительную экскурсию.

В регионе планируют развивать экспорт деревянной продукции

В Тюменской области хотят увеличить количество предприятий лесной отрасли, занимающихся производством изделий на экспорт. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал директор регионального департамента лесного комплекса Владимир Артановский.

В Тюмени стартовал зимний фестиваль ГТО

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) проводится среди взрослого населения.