Тюменцев приглашают на продовольственную ярмарку

В эту субботу, 11 марта, с 8 часов на пяти тюменских площадках развернется традиционная продовольственная ярмарка. Здесь можно будет купить свинину, говядину, баранину, птицу, рыбную продукцию, хлеб, овощи, сушеные плоды, дикоросы и мед от сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области, сообщают в городской администрации.
Ярмарка пройдет по следующим адресам:
- Солнечный проезд, 11 (ТЦ "Заречный двор");
- улица Мельникайте, 126, корпус 2 (ТЦ "П.О.Р.Т.");
- улица Севастопольская, 12 (Выставочный зал);
- улица Широтная (между гипермаркетом "О’КЕЙ" и торговым комплексом "Мебельград");
- улица Бакинских Комиссаров (со стороны ул. Ямской).
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