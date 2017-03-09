Тюменцев приглашают на продовольственную ярмарку

В эту субботу, 11 марта, с 8 часов на пяти тюменских площадках развернется традиционная продовольственная ярмарка. Здесь можно будет купить свинину, говядину, баранину, птицу, рыбную продукцию, хлеб, овощи, сушеные плоды, дикоросы и мед от сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области, сообщают в городской администрации.

Ярмарка пройдет по следующим адресам:

- Солнечный проезд, 11 (ТЦ "Заречный двор");

- улица Мельникайте, 126, корпус 2 (ТЦ "П.О.Р.Т.");

- улица Севастопольская, 12 (Выставочный зал);

- улица Широтная (между гипермаркетом "О’КЕЙ" и торговым комплексом "Мебельград");

- улица Бакинских Комиссаров (со стороны ул. Ямской).