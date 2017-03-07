Тюмень за день: 7 марта

Участники Клуба экспертов Тюменской области подняли вопрос родительского безразличия

Почему безразличие родителей к своим детям может обернуться трагедией, и можно ли этого избежать? Как бороться с учащающимися случаями нападения на врачей "скорой помощи"? Каким образом Минэкономразвития собираются "обелить" российскую экономику? Ответы на эти вопросы на минувшей неделе искали участники Клуба экспертов Тюменской области.

Сотрудники Автоинспекции Тюмени поздравили будущих водителей с праздником

Девушки - кандидаты в водители одной из тюменских автошкол получили от сотрудников ГИБДД цветы и сувениры. На практическом занятии по вождению замначальника тюменской Госавтоинспекции Илья Пупышев лично проверил навыки вождения будущих автоледи и их готовность к сдаче экзаменов, сообщает пресс-служба ведомства.

За теплоснабжение в Тюмени будет отвечать одна компания

Соглашение о намерении создать совместное предприятие в области теплоснабжения подписали ОАО "Фортум" и ООО "Корпорация СТС" на прошедшем накануне совещании у губернатора области.

Дочки-матери: в женский праздник в Тюмени пройдет онлайн-шоу

Первое женское онлайн-шоу пройдет в коворкинге "Моя территория". Четыре медийные тюменки в прямом эфире покажут, насколько хорошо они знают собственных дочерей.

Тюменцы могут сообщить информацию о преступлениях по телефону доверия ФСБ

Сотрудники Регионального управления ФСБ России по Тюменской области в любое время суток готовы принять информацию о совершенных или готовящихся преступлениях, относящихся к компетенции органов безопасности, по телефону доверия в Тюмени (3452) 46-89-45.