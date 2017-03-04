Тюмень за день: 3 марта

Тюменцы планируют достроить "Космос"

Официальное открытие Молодежного театрального центра "Космос" состоялось в Тюмени 2 марта. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, представители СМИ, творческих и молодежных объединений Тюмени и участники Европейского фестиваля "Театральная революция", который проходит в эти дни в Тюмени, осмотрели рабочие пространства МТЦ, а также узнали о творческих планах и идеях по развитию центра.

В школах и колледжах Тюменской области прошли "Уроки мужества"

В учреждениях образования Тюменской области в рамках мероприятий военно-патриотического воспитания прошли "Уроки мужества". Ребята встретились с интересными гостями, узнали много нового о военной службе и армии, а также сами вызвались на помощь ветеранам и пожилым людям.

Тюменцам обещают теплые и солнечные выходные

Согласно прогнозу виртуальных синоптиков, суббота и воскресенье обещают быть ясными, столбик термометра в светлое время суток покажет до плюс 1 градуса.

В "Медгороде" пройдет День мужского здоровья

День здоровья 4 марта проводит поликлиника "Медицинского города" (Барнаульская, 32). Обследование с целью выявления онкологической патологии можно пройти с 9 до 14 часов.

В двух тюменских школах тестируют новый способ оплаты питания

В Тюмени с начала марта в нескольких классах гимназии №16 и школы №7 начали использовать модуль организованного школьного питания, внедренный в информационную систему "Электронная школа Тюменской области".

На почте появились конверты с тюменской набережной и мостом Влюбленных

Конверты формата "евро" с этими достопримечательностями завезли во все почтовые отделения Тюмени.