На почте появились конверты с тюменской набережной и мостом Влюбленных

Конверты формата "евро" с этими достопримечательностями завезли во все почтовые отделения Тюмени.

"Тюменский филиал неоднократно выступал инициатором создания открыток, марок и конвертов с главными архитектурными сооружениями, которые характеризуют наш город. В свое время вышли в свет открытки с изображением Знаменского кафедрального собора, Театра кукол и много других", — рассказала заместитель директора регионального филиала Почты России Наталья Санникова.

Всего в Тюмень поступило 50 тысяч конвертов номиналом 10 рублей.