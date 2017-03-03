На почте появились конверты с тюменской набережной и мостом Влюбленных

14:46 03 марта 2017
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Конверты формата "евро" с этими достопримечательностями завезли во все почтовые отделения Тюмени. 

"Тюменский филиал неоднократно выступал инициатором создания открыток, марок и конвертов с главными архитектурными сооружениями, которые характеризуют наш город. В свое время вышли в свет открытки с изображением Знаменского кафедрального собора, Театра кукол и много других", — рассказала заместитель директора регионального филиала Почты России Наталья Санникова.

Всего в Тюмень поступило 50 тысяч конвертов номиналом 10 рублей.

Теги: Почта России , набережная , конверт
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