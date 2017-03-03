8 марта тюменские музеи будут открыты

В Тюмени в праздничный день, 8 марта, музеи комплекса имени Словцова будут открыты для посещения.
Помимо постоянных экспозиций в музее "Дом Машарова" (Ленина, 24) сейчас работает выставка "Из жизни старого утюга", а в музее-усадьбе Колокольниковых (Республики, 18/20) можно посмотреть одежду и украшения народов Российской империи конца XIX – начала XX века из частной коллекции, привезенной из Тобольска, глянуть на экспонат месяца — купеческую саблю позапрошлого века, а также прогуляться по выставке "В огне революции", посвященной столетию этого события.
В праздник будут работать и музей "Городская дума" (Ленина, 2) и Археологический музей-заповедник на озере Андреевском на 23-м километре Ялуторовского тракта.
Все музеи открыты с 10 до 18 часов (кассы до 17.30).
Напомним, что тюменский музей изобразительных временно закрыт.
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