8 марта тюменские музеи будут открыты

В Тюмени в праздничный день, 8 марта, музеи комплекса имени Словцова будут открыты для посещения.

Помимо постоянных экспозиций в музее "Дом Машарова" (Ленина, 24) сейчас работает выставка "Из жизни старого утюга", а в музее-усадьбе Колокольниковых (Республики, 18/20) можно посмотреть одежду и украшения народов Российской империи конца XIX – начала XX века из частной коллекции, привезенной из Тобольска, глянуть на экспонат месяца — купеческую саблю позапрошлого века, а также прогуляться по выставке "В огне революции", посвященной столетию этого события.

В праздник будут работать и музей "Городская дума" (Ленина, 2) и Археологический музей-заповедник на озере Андреевском на 23-м километре Ялуторовского тракта.

Все музеи открыты с 10 до 18 часов (кассы до 17.30).

Напомним, что тюменский музей изобразительных временно закрыт.