Тюменцам обещают теплые и солнечные выходные

09:30 03 марта 2017
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vesti22.ru

Согласно прогнозу виртуальных синоптиков, погода в ближайшие выходные в Тюмени существенно не изменится. Сегодня, 3 марта, температура воздуха днем составит около нуля градусов, осадков не ожидается.

Суббота и воскресенье обещают быть ясными, столбик термометра в светлое время суток покажет до плюс 1 градуса.  

В понедельник направление ветра сменится с юго-западного на южное, температура поднимется до плюс 2 градусов. Осадков также не предвещается.

Теги: весна , прогноз погоды
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