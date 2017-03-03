Тюменцам обещают теплые и солнечные выходные

Согласно прогнозу виртуальных синоптиков, погода в ближайшие выходные в Тюмени существенно не изменится. Сегодня, 3 марта, температура воздуха днем составит около нуля градусов, осадков не ожидается.

Суббота и воскресенье обещают быть ясными, столбик термометра в светлое время суток покажет до плюс 1 градуса.

В понедельник направление ветра сменится с юго-западного на южное, температура поднимется до плюс 2 градусов. Осадков также не предвещается.