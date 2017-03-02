Тюмень за день: 2 февраля

Запросы тюменских школьников в интернете контролирует провайдер
Контент-фильтрация от провайдера "Ростелеком" действует в 516 образовательных учреждениях Тюменской области, в том числе и во всех тюменских школах. Проект реализуется по контракту с региональным департаментом образования и науки Тюменской области.
Per Aspera подарит тюменцам весеннее настроение
Молодые, талантливые и обаятельные музыканты Тюменского государственного симфонического оркестра объединились в творческий коллектив Per Aspera ad Astra (в переводе с латыни - через тернии к звёздам) для того, чтобы чаще радовать слушателей своей виртуозной игрой.
На открытии клубного проекта "S11" тюменцы увидят шоу стихий
Грандиозное открытие уникального ночного клуба "S11" состоится в Тюмени 7 марта. Проект "S11" предлагает новый формат городских клубных заведений: живой звук, выступления известных артистов и мировых диджеев, яркое световое шоу, максимальный комфорт для гостей с VIP-зонами, две вместительные барные стойки и гастрономические сеты от шеф-повара.
Жителей Тюменского района просят подготовиться к паводку
По мнению синоптиков, этой весной уровень подъема воды на Пышме и Туре будет не меньше, чем в прошлом году. В зоне подтопления могут оказаться 16 муниципальных образований Тюменского района.
Немцы продолжат инвестировать в Тюменскую область
Представители немецких компаний отмечают, что на их решение инвестировать средства в проекты в Тюменской области повлияло качество работы с инвесторами и отношение местных властей, их искренность и желание помогать в решении возникающих вопросов.
В Тюмени выберут лучшую сотрудницу полиции
В седьмой раз в преддверии Международного женского дня областное управление МВД проводит конкурс "Мисс полиция — 2017".
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