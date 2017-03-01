Тюмень за день: 1 марта

В регионе закончился карантин по гриппу

С 1 марта в медицинских организациях Тюменской области завершаются карантинные мероприятия. Действовавший с 19 декабря карантин отменен соответствующим приказом департамента здравоохранения Тюменской области.

Сельской семье, ожидающей седьмого ребенка, дадут дом

Семью Ивановых из Сорокинского района выбрали для участия в проекте "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Евгений и Олеся воспитывают пятерых детей и приемную племянницу и ожидают прибавления. Глава семьи трудится в ОАО “Агротехнический центр”, его супруга в декрете — младшему сыну еще не исполнилось трех лет.

Тюменский ОНФ готовит предложения по профилактике подростковых суицидов в регионе

Предложения по разработке системы профилактики подросткового суицида в Тюменской области разрабатывают эксперты и активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта. В том числе готовится серия мероприятий: круглые столы, встречи с участием психологов, учителей, общественников и других экспертов и заинтересованных сторон. Это позволит скорректировать программу и сделать ее максимально эффективной.

Главный полицейский области принимает поздравления

Начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов сегодня отмечает день рождения — ему исполнилось 53 года.

ДК "Нефтяник" устроит весенний концерт для тюменцев почтенного возраста

Творческая команда дворца культуры "Нефтяник", подразделение ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение", поздравит тюменцев почтенного возраста с Днем защитников Отечества и Международным женским днем, а также началом весны. 3 марта в 15:30 здесь пройдет праздничный концерт для гостей из Пансионата для ветеранов войны и труда и Госпиталя для ветеранов войн.

Март в Тюмени будет насыщен театральными премьерами и звездными концертами

В Тюмени в марте состоится множество культурных мероприятий: ожидается сразу несколько театральных премьер, долгожданных классических концертов и выступлений звезд российской эстрады. Тюменское концертно-театральное объединение совместно с проектом "Афиша Тюмени" составили топ самых интересных событий начала весны, чтобы каждый мог продумать собственную культурную программу.