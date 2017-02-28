Тюмень за день: 28 февраля

"Эвалар" планирует построить в Тюмени фармацевтический комплекс

Соглашение о намерениях сотрудничать в реализации инвестиционных проектов между Тюменской областью и ЗАО "Эвалар" подписали глава региона Владимир Якушев и руководитель компании Лариса Прокопьева в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Молодежь может получить грант на реализацию своего проекта

В Тюмени стартовал грантовый конкурс проектов "Моя идея". Участвовать в нем могут любые молодежные сообщества юга Тюменской области, возраст участников – от 14 до 30 лет, руководитель проекта должен быть старше 18 лет.

В Тюмени выбрали места для зеленых уголков

Реестр зеленых территорий Калининского и Восточного округов областного центра утвердили на совещании депутаты тюменской гордумы и руководители ТОСов и управ.

В Тюмени выяснили, где можно заработать больше 150 тысяч в месяц

Сайт по поиску работы Зарплата.ру изучил 2 600 вакансий февраля в Тюмени и выяснил, специалисты каких профессий зарабатывают больше других.

В Тюмени откроется выставка изобретений Леонардо да Винчи

Выставка, посвященная изобретениям гения науки и искусства Леонардо да Винчи, откроется в Тюменском драматическом театре 5 марта.

В Тюменской области редкими заболеваниями страдают 137 человек

По данным федерального регистра, в регионе более половины пациентов с орфанными заболеванями — дети. Орфанными считаются те заболевания, которые встречаются у небольшого числа людей относительно общей численности населения.