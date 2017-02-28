Тюмень за день: 27 февраля

Тюменцы за несколько часов съели почти две тонны пельменей

В минувшую субботу, 25 февраля, тюменцы попытались установить рекорд по поеданию пельменей. По предварительным подсчетам, за несколько часов фестиваля "Пельмени Тюмени" на Цветном бульваре съедено 1 885 кг 480 граммов этого продукта. Однако удалось ли городу попасть в Книгу рекордов России, пока не ясно: до конца дня 27 февраля рестораторы должны предоставить цифры о том, сколько было посетителей и сколько пельменей продано за сутки.

В Тюмени подвели итоги новогоднего фотоконкурса

Более 150 фотографий прислали горожане на фотоконкурс "Новогодняя Тюмень". В воскресенье, 26 февраля, в рамках празднования Масленицы, объявлены победители и призеры творческого состязания. Лучшие фотографы поднялись на сцену и получили свои награды.

ГИБДД просит тюменцев быть осторожными на дорогах

В Тюмени из-за снегопада и плохой видимости обострилась обстановка на дорогах. С утра в областном центре произошло с десяток ДТП, которые обошлись без пострадавших. На многих улицах, особенно в центре города, затруднено движение.

Массовый отлов бродячих собак проведут в Тюмени

На улицах Тюмени, в садовых обществах и товариществах с 27 февраля по 5 марта произведут отлов безнадзорных домашних животных.

В Тюменской области появилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий

Тюменьстат впервые отчитался о том, что юг региона произвел компьютеров, электронных и оптических изделий на 45,4 миллиона рублей - и это всего лишь за январь. Впрочем, данная отрасль промышленности имелась и раньше, только называлась по-другому.