На участке Московского тракта запретят остановку транспорта

В Тюмени дорожные знаки "Остановка запрещена" установят на участке Московского тракта от улицы Магнитогорской до улицы 9 Января. Это произойдет уже в марте.

Такое решение приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения Калининского округа. Как сообщают в тюменском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, движение в этом районе затрудняется из-за припаркованных на проезжей части автомобилей.