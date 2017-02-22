На участке Московского тракта запретят остановку транспорта

В Тюмени дорожные знаки "Остановка запрещена" установят на участке Московского тракта от улицы Магнитогорской до улицы 9 Января. Это произойдет уже в марте.
Такое решение приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения Калининского округа. Как сообщают в тюменском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, движение в этом районе затрудняется из-за припаркованных на проезжей части автомобилей.
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