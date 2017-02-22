В праздники изменится режим работы почтовых отделений

13:34 22 февраля 2017
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В Тюмени 23, 24 февраля и 8 марта станут выходными для отделений Почты России. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 25 и 26 февраля (суббота и воскресенье) и 9 марта (четверг) все отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.

22 февраля и 7 марта почта закроется на час раньше.

Теги: Почта России , праздники , режим работы
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