Тюмень за день: 20 февраля

ФОТО: Вячеслав Сазонтов

В Тюмени началась масленичная неделя

В дни масленичной недели в Тюмени пройдут массовые гулянья и фольклорные праздники во всех районах города.

Молодых и успешных ждут на кастинге дебютантов Венского бала

Благотворительный Венский бал в Тюмени пройдет 20 мая в ДК "Нефтяник". Это грандиозное по красоте и значению событие ежегодно проводит фонд "Сотвори из жизни шедевр" при поддержке правительства Тюменской области.

Под Тюменью спасли улетевшего в овраг пенсионера

В минувшую субботу поздним вечером спасательная операция по поиску 77-летнего мужчины развернулась в районе озера Андреевского.

Тюменские медики приняли роды в машине скорой помощи

В воскресенье, 19 февраля, фельдшеры приняли стремительные роды у 26-летней жительницы Тюмени в машине скорой помощи. Роды прошли без осложнений, на свет появилась здоровая доношенная девочка весом три килограмма. Сейчас мама и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии в родильном доме № 2.

В Тюменской филармонии пройдет первый фестиваль народного искусства "Русская весна"

Первый в истории Тюменской филармонии фестиваль народного искусства "Русская весна" начнется уже на этой неделе и продолжится до конца марта. За это время жители и гости города смогут увидеть три концерта прославленных коллективов.

Тюменцы могут дотронуться до лица будущего малыша

Соревнования пройдут с 20 по 26 февраля в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".