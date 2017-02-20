Тюмень за день: 20 февраля

В Тюмени началась масленичная неделя
В дни масленичной недели в Тюмени пройдут массовые гулянья и фольклорные праздники во всех районах города.
Молодых и успешных ждут на кастинге дебютантов Венского бала
Благотворительный Венский бал в Тюмени пройдет 20 мая в ДК "Нефтяник". Это грандиозное по красоте и значению событие ежегодно проводит фонд "Сотвори из жизни шедевр" при поддержке правительства Тюменской области.
Под Тюменью спасли улетевшего в овраг пенсионера
В минувшую субботу поздним вечером спасательная операция по поиску 77-летнего мужчины развернулась в районе озера Андреевского.
Тюменские медики приняли роды в машине скорой помощи
В воскресенье, 19 февраля, фельдшеры приняли стремительные роды у 26-летней жительницы Тюмени в машине скорой помощи. Роды прошли без осложнений, на свет появилась здоровая доношенная девочка весом три килограмма. Сейчас мама и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии в родильном доме № 2.
В Тюменской филармонии пройдет первый фестиваль народного искусства "Русская весна"
Первый в истории Тюменской филармонии фестиваль народного искусства "Русская весна" начнется уже на этой неделе и продолжится до конца марта. За это время жители и гости города смогут увидеть три концерта прославленных коллективов.
Тюменцы могут дотронуться до лица будущего малыша
Соревнования пройдут с 20 по 26 февраля в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".
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