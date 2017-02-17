На следующей неделе в Тюмени обещают плюсовую температуру

Предстоящие выходные, по прогнозу виртуальных синоптиков, неожиданных сюрпризов природы тюменцам не принесут, но уже в начале следующей недели ожидается серьезное потепление.
Сегодня, 17 февраля, как и в субботу, ожидается около минус 11 градусов, без осадков. В воскресенье – минус 10, пройдет небольшой снег.
В понедельник в Тюмени потеплеет до минус 3 градусов, а во вторник – до нуля и снег. В последующие два дня температура воздуха может подняться до плюс двух градусов, при этом пройдет снег с дождем.
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