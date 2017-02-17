На следующей неделе в Тюмени обещают плюсовую температуру

10:10 17 февраля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
poeticfool.com

Предстоящие выходные, по прогнозу виртуальных синоптиков, неожиданных сюрпризов природы тюменцам не принесут, но уже в начале следующей недели ожидается серьезное потепление.

Сегодня, 17 февраля, как и в субботу, ожидается около минус 11 градусов, без осадков. В воскресенье – минус 10, пройдет небольшой снег.

В понедельник в Тюмени потеплеет до минус 3 градусов, а во вторник – до  нуля и снег. В последующие два дня температура воздуха может подняться до плюс двух градусов, при этом пройдет снег с дождем.

Теги: прогноз погоды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2017